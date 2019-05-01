Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 16:55

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в среду осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 12:42 мск (02:42 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км), поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.

Это уже второе испытание "Минитмен-3" в текущем году. Первое было проведено 6 февраля. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

"Минитмен-3" стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

1нв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!