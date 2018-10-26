США провели успешное испытание системы ПРО в районе Гавайских островов
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*** Американская противоракета сбила баллистическую ракету средней дальности, запрещенную договором РСМД
Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон в пятницу провел успешное испытание системы ПРО в районе Гавайских островов, сообщило Агентство по противоракетной обороне США.
"Эсминец ВМС США "Джон Финн" провел успешный перехват противоракетой Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA ракеты среднего радиуса действия к западу от Гавайских островов", - говорится в сообщении.
Баллистическая ракета-мишень среднего радиуса действия, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), была запущена с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи.
Эсминец Джон Финн, оснащенный системой ПРО "Иджис" отследил полет ракеты, и после захвата цели осуществил пуск противоракеты SM-3 Block IIA, которая и поразила цель.
SM-3 Block IIA является новейшей противоракетой американской системы ПРО, которая оснащена кинетическим перехватчиком увеличенного размера и способна отличать боеголовки от ложных целей.
1нв де
Интерфакс