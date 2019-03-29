Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 3:31

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Нынешняя администрация США проводит намного более жесткую, чем предыдущие, политику сдерживания России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я считаю, что политика, которую мы проводим и которая еще нужна для сдерживания Владимира Путина - это самая жесткая политика со времен президента Рейгана", - сказал дипломат, выступая на конференции в Вашингтоне.

По его словам, обвинения в "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией и критика в его адрес в том, что он недооценивает угрозы со стороны России, "глупы по своей природе".

"Я вижу, как серьезно воспринимает президент эти угрозы", - сказал М.Помпео.

В частности, он заявил, что бюджет Пентагона на текущий год превышает $700 млрд, "а это, вероятно, не отвечает интересам России".

Кроме того, по словам госсекретаря, "если взглянуть на наши действия, на наш энергетический экспорт, станет ясно, что это не то, чего ждал Владимир Путин".

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!