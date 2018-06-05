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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 7:31 05.06.2018 - 07:31

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин США продлил для американских граждан срок завершения сделок, в частности импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго" и также контролируемыми ими лицами до 23 октября 2018 года, говорится на сайте ведомства.

Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

EN+ находится сейчас в процессе дистанционирования от своего контролирующего акционера Олега Дерипаски. Так называемый "План Баркера" (лорд Баркер - глава совета директоров En+) предполагает снижение доли О.Дерипаски в En+ с нынешних 66% до уровня ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора, чтобы у компании была возможность выйти из-под режима американских санкций. О.Дерипаска уже покинул советы директоров En+ и "РусАла", также из совета директоров "РусАла" вышли представители En+, которых заменят технические специалисты алюминиевых заводов.

Предполагается, что это позволит компании выйти из-под американских санкций.

Аа ак ав*

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