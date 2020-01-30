Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 14:35

Вашингтон. 30 января. ИНТЕФАКС - Вашингтон продолжит принимать ряд мер, направленных на прекращение ударов сирийской армии по району Идлиба, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы расширяем санкционные усилия и международную дипломатическую координацию для того, чтобы Россия, Иран и режим (президента Сирии) Асада знали, что это абсолютно неприемлемо", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

По его словам, "это гуманитарный кризис, он разрушительно воздействует на гражданское население". "Ситуация, с которой мы сталкиваемся, ужасна, и мы делаем все, что можем, для того, чтобы военные операции прекратились", - добавил Джеффри.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "дестабилизирующие действия" России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН.

1ар ан

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