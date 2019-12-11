Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 18:17

*** Ирану не следует принимать сдержанность Соединенных Штатов за нежелание отвечать решительной военной силой

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что сдержанность США не означает военную неподготовленность, и в Вашингтоне продолжат предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"Стабильность Ближнего Востока остается важной для национальной безопасности. Соответственно, мы будем продолжать корректировать все наши действия по сдерживанию конфликта, чтобы избежать непредусмотренной эскалации и позволить нашим партнерам защитить себя от региональных агрессоров", - заявил Эспер в среду на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Ирану не следует принимать сдержанность Соединенных Штатов за нежелание отвечать решительной военной силой в случае нападения на наши силы или интересы", - добавил он.

На прошлой неделе представители Пентагона заявили, что в настоящее время ведутся дискуссии, в первую очередь, о том, какие дополнительные военные возможности, включая количественный состав военных, необходимы для сдерживания Ирана, а также на какой срок.

В октябре этого года президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Вашингтон зря истратил $8 трлн на войны на Ближнем Востоке.

Он отмечал, что США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке.

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