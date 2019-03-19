Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 17:24

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что американские власти будут продолжать принимать шаги против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и компаний, которые находятся под контролем венесуэльских властей.

"Необходимо рассмотреть дополнительные действия, чтобы остановить Н.Мадуро и незаконную деятельность государственных компаний - таких, как CVG Minerven - которые несут ответственность за истощение венесуэльских ресурсов", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

"Мы продолжим блокировать попытки (компаний - ИФ) обогащения за счет народа Венесуэлы", - подчеркнул советник.

Ранее во вторник министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) государственную горнодобывающую компанию Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриана Антонио Пердомо Мата, который в прошлом году возглавил компанию Minerven.

Ограничительные меры были введены после того, как на прошлой неделе американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти США готовят дополнительные санкции против этой страны.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже вводили санкции в отношении ряда лиц этой страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Впоследствии Минфин США добавил в санкционный список шесть граждан Венесуэлы в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!