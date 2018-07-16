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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:45 16.07.2018 - 17:45

*** Президент США высказался за сотрудничество с Россией по Сирии

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран с целью ограничить его ядерные амбиции и не позволит ему воспользоваться плодами успешной борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии.

"Я также подчеркну важность давления на Иран для того, чтобы он приостановил свою кампанию насилия и ядерное стремление в регионе Ближнего Востока. Мы обсудили также вопросы кризиса в Сирии, это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я также сказал, что США не позволят, чтобы Иран воспользовался нашей успешной кампанией против ИГИЛ. Мы фактически, почти полностью, искоренили ИГИЛ в регионе", - добавил президент США.

"Мы также согласились о том, что представители наших Советов безопасности, национальной безопасности, будут обсуждать те вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжить прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", - сказал Д.Трамп.

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