Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены продолжить поднимать перед Китаем вопрос о необходимости уважения прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя проблему китайского Синьцзяна, где, по мнению США, притеснению подвергается местное население, в частности, уйгуры.

"Это не только непомерное нарушение прав человека, мы не думаем, что такое отношение отвечает интересам самого Китая и всего мира", - сказал Помпео в интервью PBS.

Он отметил: "Мы продолжим говорить об этих нарушениях прав человека".

Госсекретарь, отвечая на вопрос о том, несет ли ответственность за соблюдение прав человека в Китае председатель КНР Си Цзиньпин, заявил: "Си Цзиньпин является руководителем страны, и, как и командир танкового взвода, как и руководитель малого бизнеса, так и как глава государства, несет ответственность за то, что делается от его имени".

Ранее стало известно, что министерство торговли США за предполагаемую причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР внесло 28 китайских организаций в "черный список". В частности, под санкции подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Пекин считает этот шаг Вашингтона нарушением международного права, заявил в связи с этим представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Это действие серьезно нарушает нормы международных отношений, является вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб интересам китайской стороне; Китая выражает глубокое неудовлетворение и решительное неприятие в связи с этим (шагом - ИФ)", - сказал дипломат.

