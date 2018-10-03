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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 20:06 03.10.2018 - 20:06

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Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - США продолжат свою политику по оказанию максимального давления на Иран, заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я думаю, мы будем оказывать максимальное давление из возможного (на Иран - ИФ)", - сказал Дж.Болтон.

Он также заявил, что не видит признаков того, что Иран сворачивает свою ядерную программу.

Также Дж.Болтон, говоря о желании ЕС остаться в ядерной сделке с Ираном, сравнил поведение ЕС с "шестью стадиями горя".

"Мы работаем с европейскими партнерами, с британцами, французами, немцами и другими. Они решили остаться в ядерной сделке с Ираном, но как я говорил, это похоже на книгу, написанную несколько десятилетий назад...которая называется "Шесть стадий горя": сначала отрицание, потом злость, затем вы доходите до принятия. И я думаю, что именно в этом направлении двигаются европейцы", - сказал Дж.Болтон.

"Я могу сказать вам, что многие европейские компании отказываются от возможностей для бизнеса в Иране, потому что они не хотят оказаться в кампании по давлению, которую мы проводим", - добавил он.

Дж.Болтон не упомянул название работы, в которой говорится о стадиях горя. Чаще всего, под стадиями принятия каких-либо печальных событий подразумевают поведение, описанное американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. В книге 1969 года автор описывала не шесть, а пять стадий умирания: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

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