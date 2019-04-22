Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 0:59

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут продолжать помогать Южной Корее в поиске альтернативы импорту иранской нефти, заявил в интервью "Ренхап" помощник госсекретаря по вопросам использования энергоресурсов Фрэнсис Фэннон.

"Я думаю союз между США и Южной Кореей определенно прочный. (...) Я могу сказать, что продолжающиеся дискуссии, чтобы помочь Южной Корее, эти обсуждения, которые идут в течение года, они продолжаются, потому что альянс (Южной Кореи и США - ИФ) критически важен во многих областях ...", - сказал Ф.Фэннон.

Данное заявление помощник госсекретаря США сделал после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

По словам Ф.Фэннона решение было принято после года консультаций с Южной Кореей и другими странами-импортерами.

Южная Корея в значительной степени полагается на иранский конденсат для производства нефтехимической продукции.

Ф.Фэннон подчеркнул, что на рынке растут объемы нефти и конденсатов для удовлетворения глобальных потребностей. Что касается конкретных альтернативных источников, то это будут решать южнокорейские компании, сказал он.

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