Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на правительство Венесуэлы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы будем продолжать предпринимать шаги против тех, кто в составе нелегитимного режима Мадуро узурпирует демократию и обкрадывает венесуэльский народ. Нельзя мириться с коррупцией", - написал он в своем Twitter.
Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционные списки Николаса Мадуро Герру - сына президента Николаса Мадуро.
Николас Мадуро Герра занесен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.
МИД Венесуэлы осудил это решение Вашингтона.
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