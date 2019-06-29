Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 2:19

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на правительство Венесуэлы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы будем продолжать предпринимать шаги против тех, кто в составе нелегитимного режима Мадуро узурпирует демократию и обкрадывает венесуэльский народ. Нельзя мириться с коррупцией", - написал он в своем Twitter.

Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционные списки Николаса Мадуро Герру - сына президента Николаса Мадуро.

Николас Мадуро Герра занесен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.

МИД Венесуэлы осудил это решение Вашингтона.

1гк бп

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