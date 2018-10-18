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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:36 18.10.2018 - 16:36

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении России "каждый месяц-два" из-за ситуации на Украине, заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения (по Украине - ИФ). Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор", - сказал К.Волкер, выступая в Атлантическом совете.

Также К.Волкер рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Он отметил тесное сотрудничество по Украине с европейскими партнерами.

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