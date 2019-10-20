Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 16:19

Стамбул. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Около 100 пустых грузовиков в сопровождении охраны в воскресенье отправились из Сирии в Ирак в рамках вывода сил США из этой страны, передает сирийское агентство САНА.

По данным корреспондента агентства, конвой транспортных средств направился из Алеппо и Ракки через провинцию Хасеке в Ирак. Также агентство сообщает, что ранее США "заминировали свои позиции в селении Касрак вблизи трассы Тель-Тамр - Эль-Камышлы".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии. Также глава Пентагона США Марк Эспер заявил, что из Сирии военных направят в Ирак.

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