Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 2:42

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты и КНДР продолжают на рабочем уровне поддерживать контакты на площадке ООН, подтвердила официальный представитель американского госдепартамента Морган Ортагус.

"Да. Как известно, переговоры с нашими северокорейскими коллегами то начинаются, то прекращаются, и так изо дня в день", - сказала он на брифинге в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, США надеются, что "обязательства, которые мы приняли на себя год назад (на саммите США-КНДР в Сингапуре - ИФ), будут выполнены, и мы, безусловно, готовы на рабочем уровне сделать это".

Ортагус, тем не менее, оговорилась, что "пока это происходит, пока мы работаем над этим, экономические санкции (в отношении Северной Кореи - ИФ) остаются в силе".

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына.

По информации СМИ, Трамп выразил уверенность, что Вашингтону и Пхеньяну, вероятно, удастся провести еще один саммит в ближайшем будущем и достичь соглашения.

"Пока он (Ким Чен Ын) сдерживает слово, и это очень важно для меня", - подчеркнул американский президент.

Ортагус отметила в связи с этим, что госдеп "готов и стремится к тому, чтобы продолжать участие в переговорах с Северной Кореей на рабочем уровне"

"Мы бы, кончено, хотели обсуждать с нашими партнерами вопросы, касающиеся того, как нам добиться прогресса в реализации обязательств, принятых год назад", - заявила она.

Как сообщалось в апреле текущего года, Северная Корея потребовала, чтобы США выбрали нового главного переговорщика взамен госсекретаря Майка Помпео.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, заявил, что переговоры заканчиваются безрезультатно всякий раз, когда Помпео "сует в них своей нос".

"Я опасаюсь, что если Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то они зайдут в тупик", - заявил чиновник.

Он добавил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

При этом, как отмечают северокорейские чиновники, личные отношения между Ким Чен Ыном и Трампом по-прежнему остаются хорошими.

1гк гс

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