США продолжают наращивать потенциал группировки своих ВМС в Средиземном море
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Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в последнее время значительно нарастили потенциал группировки своих военно-морских сил в Средиземном море, следует из открытых данных Пентагона.
В настоящее время в акватории Средиземного моря находятся ракетные эсминцы "Росс", "Карни", "Арли Берк", "Балкли", "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Недавно в регион пришел еще один американский ракетный эсминец - "Митчер".
Согласно открытым источникам, вся надводная группировка ВМС США в Средиземном море может располагать, по меньшей мере, 280 "Томагавками".
Кроме того, по мониторинговым данным западных морских ресурсов, в Средиземном море находятся, по меньшей мере, три атомные ударные подводные лодки класса "Лос-Анджелес", в том числе подлодка "Ньюпорт ньюс", которые также оснащены "Томагавками". Каждая из них несет по 12 таких ракет.
В Средиземном море также курсирует ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент" с 10 "Томагавками" на борту.
Как сообщалось, американский эсминец "Росс" в апреле 2017 года нанес удар крылатыми ракетами "Томагавк" по базе ВВС Сирии Шайрат.
1нв бп
Интерфакс