Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 2:28

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - США будут добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций, подтвердил на брифинге позицию Вашингтона высокопоставленный представитель американского госдепартамента на условиях анонимности.

Он отметил, что это понятие включает в себя ликвидацию всех ядерных боеголовок, расщепляющихся материалов и межконтинентальных баллистических ракет, а также замораживание на постоянной основе других программ по созданию оружия массового уничтожения.

При этом дипломат отметил, что в Вашингтоне не рассматривают вопрос о частичном и поэтапном процессе, который предложила на саммите США-КНДР в Ханое северокорейская сторона.

Он отметил, что санкции остаются в силе, решение об их возможном ужесточении может приять только президент.

По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться от Пхеньяна объяснений, что означают восстановительные работы на космодроме в Сохэ, о чем ранее сообщали американские научно-исследовательские центры, основываясь на анализе фотоснимков со спутников.

Президент Дональд Трамп заявил в связи с этим, что он будет "очень разочарован", если эта информация подтвердится.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News повторил, что Вашингтон будет "очень разочарован", добавив, что США также располагают многими путями получения информации" и будет "внимательно изучать ситуацию".

Накануне он заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы.

"Мы изучаем вопрос об их усилении", - сказал он в эфире телеканала Fox News Business.

Дж.Болтон пояснил: "Думаю, президент Трамп совершенно четко заявил, что если они не захотят этого сделать, то они не смогут выйти из-под давления уже введенных мощных экономических санкций".

В то же время в интервью Fox News он сообщил, что Д.Трамп готов к возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент полностью готов к тому, чтобы поговорить вновь. Мы посмотрим, когда это может быть запланировано и как это организовать. Но, он думает, что вопрос заключается в готовности Северной Кореи рассмотреть общую картину", - завил чиновник.

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