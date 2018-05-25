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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 15:51 25.05.2018 - 15:51

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон продолжает переговоры с Пхеньяном о возможности проведения саммита, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы посмотрим, что произойдет, мы разговариваем с ними (с КНДР) сейчас... мы посмотрим, что произойдет, и будет ли это двенадцатого (саммит США-КНДР был запланирован на 12 июня в Сингапуре)", - сказал Д.Трамп журналистам.

Накануне президент США направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал, что саммит, намеченный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

Ар ки

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