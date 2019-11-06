Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 11:11

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты по-прежнему ведут сотрудничество с курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на генерал-майора Эрик Хилла, командира сил специальных операций в Ираке и Сирии.

"Мы до сих пор в партнерских отношениях с "Сирийскими демократическими силами", - сказал он.

Он пояснил, что объекты на востоке Сирии - в зоне расположения американских военных - будут охраняться бойцами СДС.

Также он заявил, что американцы будут тренировать и экипировать отряды СДС, а также консультировать их по поводу того, как противостоять боевикам группировки ИГ (запрещена в РФ) в условиях сократившейся поддержки США.

В свою очередь NBC отмечает, что на фоне завершения вывода войск США с севера и запада Сирии и переброски американских сил на восток страны неясно, насколько велик американский контингент в Сирии.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечает агентство.

"Приказ Трампа также перечеркивает любое предположение о том, что основная часть из более чем 1 тыс. 200 американских военных, которые были в Сирии, скоро вернутся домой, как он неоднократно обещал", - подчеркивает AP.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

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