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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 22:07 02.10.2018 - 22:07

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон продолжает считать, что Иран поддерживает терроризм в мире, несмотря на заявления России об отсутствии этой угрозы, заявила во вторник в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы видели, что Иран сделал в Сирии, мы видели, что Иран сделал в других странах, мы видим разрушения, которые Иран вызывает в мире как ведущий спонсор терроризма. Поэтому, что бы Россия ни говорила об этом, мы на это не купимся", - сказала Х.Нойерт.

Журналистка, задавшая вопрос, указала на то, что в пятницу министр иностранных дел России "жестко раскритиковал позицию США по Ирану". На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит в Иране террористическую угрозу.

"Мы никогда не видели в Иране террористическую угрозу", - заявил глава российского МИД на пресс-конференции по итогам сессии Генассамблеи ООН.

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