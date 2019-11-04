Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 3:40

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжают курс, направленный на углубление и развитие отношений с Тайванем, в том числе в области военных поставок, говорится в распространенном американским госдепартаментом документе о реализации США стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В соответствии с законом об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты поддерживают эффективный потенциал Тайваня для осуществления политики сдерживания. В 2019 году администрация Трампа одобрила и уведомила Конгресс о потенциальных продажах критически необходимой Тайваню оборонной техники на общую сумму более $10 млрд", - говорится в документе, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что США "неоднократно выражали обеспокоенность действиями Пекина по запугиванию Тайваня военными маневрами, экономическим давлением, ограничением его международного пространства".

"Эти действия подрывают статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива, который на протяжении десятилетий приносил пользу обеим сторонам", - подчеркивает госдеп.

Стратегия США в регионе была изложена президентом Дональдом Трампом в ноябре 2017 года во Вьетнаме.

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