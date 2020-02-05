Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 22:20

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Пентагон получил не менее 50 новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для установки на части баллистических ракет Trident II (D5) ("Трайдент") на стратегических подводных лодках атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса Ohio ("Огайо"), следует из данных американских специализированных оборонных изданий.

Поставка флоту новых боеголовок была осуществлена еще в ноябре прошлого года.

Как сообщалось, в настоящее время ими оснащены уже, по меньшей мере, две ПЛАРБ, базирующиеся на Атлантике и Тихом океане. 11 января одна из них - Tennessee ("Теннеси"), завершив первое боевое патрулирование с новыми боеголовками на ракетах в Атлантическом океане, вернулась на свою базу Кингс-Бэй в штате Джорджия.

Накануне министерство обороны США официально подтвердило сообщение Федерации американских ученых (FAS) об оснащении американских ПЛАРБ новыми боеголовками для противодействия большому арсеналу российского тактического ядерного оружия в Европе.

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - говорилось в заявлении заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джона Руда.

По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США Пентагону было предписано модифицировать "небольшое" количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с выводами о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение тактического ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

Возможности нового оружия позволят усилить сдерживающий фактор и предоставят Соединенным Штатам стратегическое средство малой мощности, а также продемонстрирует потенциальным противникам, что ограниченное применение ядерного оружия не даст им никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно ответить на любую угрозу, отмечается в заявлении Руда.

В конце января Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что Пентагон приступил к оснащению межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении ПЛАРБ класса Ohio, новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2.

По данным FAS, первая из подлодок - Tennessee ("Теннеси"), оснащенная 1-2 ракетами с новыми боеголовками W76-2, в конце декабря 2019 года выходила на боевое дежурство в Атлантику с базы стратегических подлодок Кингс-бэй.

Ожидается, что боеголовками W76-2 будут оснащаться одна или две из 20 ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении каждой из 14 американских ПЛАРБ. При этом такая ракета будет нести одну или несколько боеголовок.

Мощность каждой боеголовки составляет около 5-6 килотонн, что является третью от мощности сброшенной на Хиросиму американской бомбы.

Остальные 18 ракет на каждой ПЛАРБ будут по-прежнему оснащены боеголовками W76-1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн. Каждая из таких ракет может нести до восьми боеголовок в рамках стандартной комплектации.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах создания новых ядерных боеголовок малой мощности в начале 2018 года. В рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов в феврале 2019 года на предприятии Pantex в штате Техас была произведена первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2 из более мощной W76-1 для переоснащения части межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) для ПЛАРБ.

Пентагон аргументирует необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей использовать свой превосходящий арсенал тактического ядерного оружия.

Администрация Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

1нв тг

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