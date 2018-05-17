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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 10:34 17.05.2018 - 10:34

Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США лукавят, что не заинтересованы в высоких ценах на нефть, поскольку им нужно поддерживать добычу сланцевой нефти, считает министр нефти Ирана Биджан Зангане.

"Несмотря на то, что американцы говорят, что не поддерживают рост цен, но высокие цены, возможно, поддерживают сланцевую добычу, увеличивают инвестиции и создают дополнительные рабочие места в США", - передает его слова иранское агентство Mehr.

Министр выразил уверенность, что Иран справится с давлением со стороны США и выйдет из ситуации победителем.

Он подчеркнул, что Иран приложит все усилия для сохранения добычи и экспорта нефти на нынешнем уровне, а цена в $60-65 за баррель является разумной.

"Иран - это нация, стремящаяся к миру, и выполняет взятые на себя договоренности", - заявил Б.Зангане.

Он отметил, что французский концерн Total в случае выхода из проекта "Южный Парс. Фаза 11" не будет платить неустойку. Министр подчеркнул, что французская компания не говорила, что выходит из проекта, а заявила, что, возможно, не сможет продолжать свою деятельность в Иране.

В конце апреля после заседания министерского комитета ОПЕК+, который дал понять, что, возможно, будет необходимо продолжать сделку по сокращению нефтедобычи, президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти (так в оригинале - ИФ) повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - заявил президент США.

Позднее Д.Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и о восстановлении санкций против Ирана. Это вызывает опасения о возможном дефиците нефти на мировом рынке, поскольку ранее действовавшие санкции запрещали покупку иранской нефти для американских физических и юридических лиц. Фактически же ограничения будут действовать для всех иностранных компаний, которые осуществляют сделки в американских долларах, используют американские банки или имеют бизнес в США. Напоминанием о связанных с этим рисках является штраф в $9 млрд, наложенный США несколько лет назад на французский банк BNP Paribas за нарушения режима санкций в отношении ряда стран, в том числе Ирана.

Цена на нефть Brent приближаются к $80 за баррель.

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