Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:41

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон и Париж обсуждают вопрос о введении пошлин на товары из Франции.

"В том, что касается введения пошлин на некоторые товары из Франции, мы продолжаем это обсуждать... Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Трамп "на полях" саммита НАТО.

"По словам Трампа, несмотря на то, что он не очень симпатизирует крупным американским цифровым компаниям, в отношении которых Франция ранее приняла меры, он намерен защищать их интересы.

"Американские технологические компании, о которых мы говорим - это не мои любимцы. Но они - американские компании. Мы хотим сами облагать их налогами, а не чтобы это делал кто-либо другой за рубежом", - сказал президент США.

Накануне стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании.

В частности, пошлины могут быть введены на такие товары, как, например, игристое вино, сыр, косметику и сумки.

В июле торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.

В итоге торгпредство заявило, что французский налог был призван дискриминировать американские технологические компании, особенности налога делают его особенно обременительным для американских предприятий, а применение налога к небольшой группе компаний противоречит международным налоговым принципам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3% налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.

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