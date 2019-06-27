Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 15:31

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - США на случай краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведут разработки новых неядерных ракет, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

"Что касается США, то я могу вам сказать, что мы, соблюдая условия ДРСМД, в то же время начали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам, с радиусом действия, предусмотренным ДРСМД - по обычным ракетам, неядерным, чтобы помочь нам справиться с любыми угрозами ", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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