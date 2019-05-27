Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 15:04

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон стремится к сотрудничеству с Кипром и другими партнерами в регионе в сфере энергетики, чтобы противодействовать влиянию России, цитирует в понедельник агентство Associated Press слова председателя комитета палаты представителей США по иностранным делам Элиота Энгела.

"Я вдохновлен перспективами работы нашего союзника Израиля с Кипром, и я думаю, что у нас есть возможность сотрудничества, какой не было ранее", - заявил он на переговорах с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

"Права Кипра в сфере энергетики впечатляют. Я думаю, что Россия не сможет и не должна контролировать ситуацию (в сфере энергетики - ИФ)", - отметил он.

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