Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:48

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В связи с плановым обновлением натовской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии США временно развернут вместо нее систему ПРО THAAD.

"В ходе обновления (Aegis Ashore - ИФ) Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) в Девеселу, в Румынии", - говорится в сообщении пресс-службы альянса, поступившем в четверг в Интерфакс".

В нем объясняется, что запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода Соединенных Штатов к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года".

"Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", - подчеркивают в штаб-квартире организации. Оно "будет сосредоточено на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического региона".

Это подразделение, говорится в коммюнике, будет присутствовать в Румынии только до тех пор, пока не завершится обновление Aegis Ashore Romania - "чисто оборонительной системы".

Как сообщают в НАТО, ожидается, что обновление и развертывание Aegis Ashore продлятся несколько недель.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!