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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 3:24 14.09.2018 - 03:24

Нью-Йорк. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Внесение предложенных Россией поправок в документ Комитета ООН по санкциям против Северной Кореи вызвало раздражение в Соединенных Штатах, сообщают СМИ.

"Нельзя позволять России редактировать и препятствовать принятию независимых докладов ООН по северокорейским санкциям только потому, что ей не нравится то, что в этих докладах говорится", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Она добавила, что Комитет "поддался давлению со стороны России" и внес поправки.

"Это является опасным прецедентом, который запятнал важную работу Комитета", - подчеркнула американский дипломат, призвав опубликовать первоначальный вариант документа о реализации введенных СБ ООН санкций против Пхеньяна.

Как сообщили источники в ООН, в первоначальном варианте доклада были упомянуты название российских судов и имена некоторых лиц, которые, по оценкам Комитета, действовали в нарушение санкций. России удалось добиться удаления параграфов, содержащих эти обвинения.

Как накануне сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский, в доклад группы экспертов Комитета 1718 СБ ООН о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Россия.

"В настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718 внесены поправки, о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее. Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло", - сказал он.

По словам Ф.Стржижовского, на данном этапе в постпредстве РФ при ООН не видят препятствий для распространения доклада в Совете безопасности.

Источники в ООН сообщают, что заседание СБ ООН по реализации санкций против Северной Кореи может состояться в понедельник будущей недели.

1гк гс

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