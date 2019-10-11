Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон США в пятницу подтвердил поступавшие ранее сообщения о размещении дополнительных 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии, говорится в заявлении, распространенном ведомством.
В нем отмечается, что "министр обороны Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии и министра обороны Мухаммеда бин Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".
В частности, речь идет о переброске двух батарей Patriot и одной системы THAAD.
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