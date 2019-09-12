Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 20:53

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США приняла решение разблокировать $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины, сообщает в четверг издание The Hill со ссылкой на заявление представителей комитета сената по расходам.

Информацию о разблокировке средств подтвердили и в администрации президента.

"Госдепартамент и министерство обороны выполняют свои обязательства по всей помощи Украине в военной сфере и сфере безопасности", - заявил изданию неназванный собеседник издания в администрации США.

"Администрация поддерживает усилия Украины в области реформ и самообороны, а эти средства поспособствуют устремлениям Украины", - добавил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

На 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

После этих сообщений американские сенаторы попросили Трампа пересмотреть свое решение и все же предоставить средства Украине.

Пока вопрос находился на рассмотрении, средства были заморожены и финансирование Украины в сфере безопасности ставилось под сомнение.

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