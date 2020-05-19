Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 21:41

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что специалисты США делают большие успехи в разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19.

"Мы делаем огромные шаги вперед в том, что касается методов терапии, препаратов для лечения и вакцин (от коронавируса - ИФ)", - сказал Трамп в ходе заседания членов своей администрации.

Он добавил, что испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах".

"Я думаю, что мы даже опережаем график", - отметил президент США.

Кроме того, он указал, что как только удастся получить вакцину, американские военные будут задействованы в ее раздаче по всей стране.

Накануне американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

В Moderna рассчитывают в июле 2020 года приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

Кроме того, другие крупные компании также работают над вакциной от коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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