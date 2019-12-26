Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 1:16

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает в четверг газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

По данным собеседников издания, Киберкомандование США (CyberCom) обдумывает стратегию, которая будет направлена против высших российских чиновников и элит.

По словам осведомленного источника, одна из возможных стратегий предполагает отправку российским чиновникам сообщений, в которых будет продемонстрирован доступ американцев к определенной системе или учетной записи, содержащих личную информацию адресантов, которая открывает возможность нанести ущерб.

По его данным, сообщения, адресуемые российским чиновникам, будут косвенно предупреждать, что если вмешательство в выборы не прекратится, то будут последствия.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит.

При этом источники отметили, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, не станет мишенью, потому что это будет слишком провокационно.

Отмечается, что любая операция, планируемая Киберкомандованием США, будет рассматриваться другими ведомствами, включая Госдепартамент и ЦРУ, и потребует одобрения министра обороны.

1вз мк

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