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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 10:54 09.10.2018 - 10:54

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США выдало лицензию на продолжение работы над совместным британско-иранским газовым проектом и после вступления американских санкций против Ирана в ноябре, пишет Financial Times.

Месторождение природного газа Rhum в Северном море разрабатывается совместным предприятием BP и госкорпорации National Iranian Oil Company (NIOC). Каждая из сторон контролирует 50% СП. Весной, до того как США вышли из соглашения по иранскому атому, компания Serica Energy договорилась о покупке доли BP в этом проекте.

Во вторник Serica Energy опубликовала заявление о получении соответствующего разрешения. Как говорится в документе, лицензия позволит американским компаниям и контролируемым ими лицам поставлять товары, услуги и поддержку для Rhum. При этом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США подтвердило, что неамериканские компании, работающие с Rhum, не будут подвергнуты вторичным санкциям США.

Однако любые денежные средства, причитающиеся Ирану в результате разработки месторождения, будут помещены на специальный эскроу-счет, где будут храниться, пока действуют санкции.

Лицензия действительна до 31 октября 2019 года, но ее можно продлять.

Rhum обеспечивает около 3% спроса на газ в Великобритании. В 2012-2014 годах, когда действовали предыдущие санкции США против Ирана, работа месторождения вынужденно приостанавливалась.

Второй блок антииранских санкций США должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана.

Служба финансово-экономической информации

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