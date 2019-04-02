Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 18:29

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во вторник подвергла критике те страны, которые угрожают своим соседям и занимаются модернизацией ядерного оружия.

"Мы не можем не отметить тот факт, что некоторые страны расширяют свои ядерные возможности и модернизируют ядерное оружие, угрожают своим соседям и нарушают договоры о контроле над вооружениями, и это стало одной из причин ухудшения ситуации с безопасностью в мире", - сказала А.Томпсон на заседании СБ ООН.

Ранее во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, чья страна в апреле председательствует в СБ ООН, призвал приложить усилия для сохранения Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

По его мнению, этот договор обеспечивает безопасность не только между США и РФ, но и в Европе и во всем мире.

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