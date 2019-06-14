Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 2:11

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера-химовоза Kokura Courageous, сообщили CNN четыре американских чиновника.

Один из собеседников рассказал телеканалу, что американский военный самолет записал полное видео с участием иранской лодки, движущейся рядом с одним из пораженных танкеров и удаляющей неразорвавшуюся мину из его корпуса.

По его словам, на съемке виден человек на борту лодки, хватающий неразорвавшуюся мину.

По мнению представителей Минобороны США, таким образом иранцы стремились удалить доказательства своей причастности к нападению.

При этом телеканал уточняет, что сам не видел вышеназванные фотографии и видео. Также неясно, будут ли эти данные представлены широкой публике.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Он отметил, что оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.

1вз ад

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