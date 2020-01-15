Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 2:22

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа готовит возможное сокращение на $250 млн военной помощи Ираку, уже одобренной Конгрессом США, на случай, если Багдад потребует вывода американских военных из страны, сообщает The Wall Street Journal.

Госдепартамент и Министерство обороны США обсудили вопрос о выделении военной помощи Ираку в электронных письмах, с которыми удалось ознакомиться изданию.

Согласно переписке, бюро по ближневосточным делам Госдепартамента работает над сокращением военной помощи Ираку в размере $250 млн на текущий финансовый год.

Бюро также планирует обратиться в административно-бюджетное управление Белого дома с запросом об отмене военной помощи Ираку на $100 млн на 2021 финансовый год.

"Это не исключает дальнейшего рассмотрения Конгрессом вопроса об иностранной помощи в случае изменения ситуации в Ираке", - говорится в одном из писем.

В переписке утверждается, что окончательное решение еще не принято, но высшие должностные лица администрации распорядились пересмотреть вопрос о том, какие средства могут быть удержаны или перераспределены в случае, если Ирак потребует вывода американских войск.

В одном из писем отмечается, что госсекретарь Майк Помпео распорядился, чтобы в 2020 году иностранные военные финансовые средства были перераспределены или использованы в других целях.

Представитель Госдепартамента заявил изданию, что США "постоянно пересматривают помощь, чтобы убедиться, что она соответствует нашим политическим целям и наилучшим образом использует доллары налогоплательщиков".

Чиновник добавил, что "на данный момент" никаких изменений в американской помощи не произошло.

Отмечается, что в Ираке остаются около 5 тыс. 300 американских военнослужащих.

Ранее в январе парламент Ирака принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против игиловцев (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ). Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке по устранению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Однако в госдепе США отмечали, что Вашингтон не намерен обсуждать вывод войск из Ирака.

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