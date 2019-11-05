Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 6:16

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре соглашения в сфере торговли, сообщают The Wall Street Journal и Financial Times.

Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%.

В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

"Если будет сделка, то отмена тарифов будет ее частью", - сказал источник The Wall Street Journal.

Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Министерство коммерции КНР по итогам состоявшейся телефонной беседы главы делегации Китая вице-премьера Лю Хэ с американскими переговорщиками - торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином - сообщило: "Стороны провели искреннее и конструктивное обсуждение по решению ключевых вопросов, вызывающих озабоченности и достигли принципиального консенсуса".

Президент США Дональд Трамп сказал ранее, что переговоры по первой фазе торгового соглашения с Китаем идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, как только работа над соглашением будет завершена.

Трамп в качестве места подписания соглашения назвал американский штат Айова, однако МИД КНР пока не подтвердил готовность китайской стороны к проведению встречи.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, ограничился заявлением, что лидеры двух стран "находятся в постоянном контакте".

Ранее планировалось, что соглашение может быть подписано в ходе саммита АТЭС в Чили, однако чилийский президент отменил проведение саммита на своей территории.

Первая фаза, которую могут согласовать лидеры, включает в себя договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских фирм, пишет The Wall Street Journal.

В случае заключения соглашения США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было объявлено.

аа им БП*

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