Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:45 04.10.2018 - 14:45

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в четверг, что США могут ответить на дипломатическом и военном уровне на нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"США рассматривают варианты ответа на дипломатическом и военном уровне в сотрудничестве с нашими партнерами. США придется применить свои возможности, чтобы защитить свои интересы и интересы НАТО", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе.

1кю аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line