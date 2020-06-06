Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 1:51

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - США рассматривают возможный конфликт с Китаем из-за Гонконга в качестве последнего средства воздействия на Пекин, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты всегда помнят, что, конфликт, если мы в него вступаем, является крайним средством, когда у нас не остается другого выбора для защиты свободы", - сказал он в интервью The Daily Caller, комментируя разрабатываемый в КНР закон о национальной безопасности Гонконга.

Помпео в то же время отметил, что Вашингтон "обязан работать, дипломатично работать с китайской Коммунистической партией, работать над тем, чтобы обеспечить защиту американцев всеми возможными способами".

Он провел аналогию с действиями Германии в отношении европейских стран в годы Второй мировой войны.

"Это, конечно, тот же случай, когда обещания, которые китайская компартия дала в своем договоре с Великобританией (о возвращении юрисдикции над Гонконгом Китаю - ИФ), нарушены принятием решения о лишении гонконгцев обещанных им свобод. Они похожи на некоторые из обещаний, которые были нарушены еще в те дни, когда Германия выступила против остальной Европы", - заявил американский дипломат.

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