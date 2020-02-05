Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 16:41

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный американский чиновник вновь пообещал меры в связи с работой "Роснефти" в Венесуэле.

Власти США намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью российской компании в Венесуэле, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

"Мы намерены в ближайшие недели очень внимательно рассмотреть этот вопрос... Вероятно, США в недалеком будущем примут меры по этой проблеме", - цитирует О'Брайана в своем Twitter корреспондент издания Politico Наташа Бертран.

Она пояснила, что так О'Брайан в ходе выступления ответил на вопрос, ведет ли администрация США работу над санкциями, связанными с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

В сентябре минувшего года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране. Однако политический кризис в Венесуэле также препятствует инвестициям незападных компаний, поскольку контракты с ними требуют одобрения парламента.

Администрация Мадуро признала недействительными почти все законы, принятые Национальной ассамблеей с 2016 года, после того как оппозиция получила две трети мест в парламенте.

"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

Любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, компания оставляет за собой право защищаться, заявляла НК в ответ на слова Абрамса.

"Угрозы введения санкций в отношении компании или её структурных подразделений и одновременное наличие ряда генеральных лицензий, позволяющих американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с PDVSA, в том числе, в рамках существующих задолженностей или в рамках совместных предприятий, можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти", - отмечала "Роснефть".

В ноябрьской презентации "Роснефти" говорилось, что в третьем квартале венесуэльская PDVSA снизила долг перед компанией до $800 млн. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы составляла $2,3 млрд, на конец первого квартала 2019 года - $1,8 млрд, на конец второго квартала - $1,1 млрд.

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