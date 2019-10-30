Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 17:29

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов.

"На данный момент очевидно, что саммит АТЭС не пройдет в Чили, и мы понимаем также, что у организаторов сейчас нет готовой альтернативной площадки. Мы ждем, что появится информация относительно другой площадки", - говорится в заявлении Белого дома.

"Мы рассчитываем подписать соглашение по первой фазе исторической торговой сделки с Китаем в рамках намеченного временного диапазона", - отмечается в сообщении.

По данным MarketWatch, саммит, вероятно, будет перенесен на альтернативную площадку.

ПОСЛЕДУЕТ

пк им ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!