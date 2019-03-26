Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 15:14

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин США расширил санкционные списки в отношении Ирана, говорится в сообщении ведомства во вторник.

В санкционный список попали 25 физических и юридических лиц.

Среди них, отмечает Минфин США - сеть подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые передали свыше $1млрд Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) и министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана, а также обеспечили это министерство транспортом на миллионы долларов.

"КСИР, министерство обороны и логистики, а также другие организации в Иране продолжают использовать международную финансовую систему, чтобы обойти санкции, в то время как режим спонсирует терроризм и дестабилизирующие действия в регионе", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

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