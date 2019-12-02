Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 3:36

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО ратифицирован Вашингтоном, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере.

"Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!" - написал Помпео.

Ранее в октябре протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован Сенатом США.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг летом 2019 года выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю этого года. На 3-4 декабря в Лондоне запланирован саммит НАТО.

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