Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 16:50

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты стали четвертой страной, ратифицировавшей соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, сообщает во вторник госдеп.

"Соединенные Штаты - четвертая сторона, которая ратифицировала соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана после Канады, Российской Федерации и Европейского Союза", - говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

Соглашение вступает в силу после того, как его ратифицируют все десять подписавших его сторон, отмечает американское внешнеполитическое ведомств. Оно было подписано 3 октября 2018 года пятью прибрежными государствами Северного Ледовитого океана - Канадой, Данией (действующей от имени Гренландии и Фарерских островов), Норвегией, Россией и Соединенными Штатами с Китаем, ЕС, Исландией, Японией и Южной Кореей.

В соответствии с соглашением десять заинтересованных сторон договорились запретить коммерческий промысел в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана на начальный период в 16 лет (который будет автоматически продлеваться каждые пять лет), пока ученые не подтвердят, что это можно делать не наносящим ущерба образом, и до тех пор, пока стороны не договорятся о механизмах обеспечения устойчивости рыбных запасов.

В настоящее время коммерческого рыболовства в открытом море Арктики нет, поскольку большая ее часть круглый год покрыта льдами. Однако в последние годы глобальное потепление значительно сокращает ледовый покров в этом районе, отмечается в заявлении Госдепартамента США.

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