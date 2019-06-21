Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

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