Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
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