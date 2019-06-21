Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 21:09

(расширенная версия сообщения от 18:41, добавлены комментарии госдепа)

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Со своей стороны, госдеп США распространил ответ неназванного представителя ведомства на вопрос журналистов о планах Индии по С-400.

"В том, что касается С-400, то мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе Индию, не проводить транзакции с Россией, способных привести к введению санкций в рамках закона CAATSA", - пояснил представитель американского внешнего политического ведомства.

Он пояснил, что США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере, что позволит Дели получить больший доступ к американскому вооружению. "Так что я думаю, что настало подходящее время, чтобы Индия задумалась об альтернативах (С-400 - ИФ)", - сказал собеседник журналистов.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

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