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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:24 21.05.2018 - 15:24

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

"Мы также обеспечим, чтобы у Ирана не было пути к ядерному оружию, не только сейчас, но вообще никогда", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.

"У Ирана никогда не будет неограниченных полномочий для того, чтобы снова доминировать на Ближнем Востоке", - отметил он.

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