США сделают так, чтобы у Ирана никогда не было доступа к ядерному оружию - Помпео
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.
"Мы также обеспечим, чтобы у Ирана не было пути к ядерному оружию, не только сейчас, но вообще никогда", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation.
"У Ирана никогда не будет неограниченных полномочий для того, чтобы снова доминировать на Ближнем Востоке", - отметил он.
вл ар
Интерфакс