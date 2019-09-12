Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 9:31

Пекин. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Китая считают необходимым, чтобы США приняли более благожелательный подход в развитии диалога с КНДР, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.

"(Подход - ИФ) когда в отношении другой стороны (диалога - ИФ) выставляются предварительные условия, или составляется список (требований - ИФ), или даже есть попытки прибегнуть к крайнему давлению, чтобы другая сторона сделала односторонние уступки, не работал в прошлом, не сработает он и в будущем", - цитирует его слова агентство Associated Press (AP).

"Мы надеемся, что США также предпримут практические шаги в этом вопросе (в отношениях с КНДР - ИФ) и приложат должные усилия для облегчения ситуации и для продвижения диалога", - отметил министр.

Он указал, что КНДР со своей стороны уже предприняла ряд положительных шагов.

Кроме этого, министр выразил мнение, что в СБ ООН следовало бы начать дискуссию об облегчении санкционного режима в отношении КНДР с целью помочь населению и экономике этой страны.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.

AP напоминает, что при этом с момента встречи 30 июня Северная Корея провела не менее восьми ракетных пусков.

Однако, отмечает AP, в понедельник в Пхеньяне заявили о желании возобновить переговоры с США в конце сентября, однако в то же время указали на необходимость для Вашингтона изменить подход к делу.

1аю ар

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