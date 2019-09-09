Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 1:51

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - США осведомлены о последних запусках ракет Северной Кореей и следят за ситуацией, сообщает "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства США.

"Мы знаем о сообщениях о снарядах, запущенных из Северной Кореи. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе", - заявил чиновник агентству.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря во вторник.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов, снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо. Военные не назвали тип снарядов, дальность полета и максимальную высоту.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

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