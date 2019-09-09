Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - США осведомлены о последних запусках ракет Северной Кореей и следят за ситуацией, сообщает "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства США.
"Мы знаем о сообщениях о снарядах, запущенных из Северной Кореи. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе", - заявил чиновник агентству.
Ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря во вторник.
Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов, снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо. Военные не назвали тип снарядов, дальность полета и максимальную высоту.
"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.
1вз бм