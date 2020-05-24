Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 17:45

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", - сказал О'Брайен в интервью CBS.

При этом советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

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